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Проект ZOE проведет День женской карьеры

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

27 ноября пройдет День женской карьеры. Его цель — помочь женщинам в профессиональном развитии в экологичных компаниях. Мероприятие пройдет в онлайн-форме и будет интересно как только начинающим карьеру, так и опытным сотрудницам.

Проект ZOE проведет День женской карьеры

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В программе мероприятия:

  • дискуссии на актуальные темы гендерного равенства;
  • мастер-классы по самопрезентации и написанию резюме;
  • питчи компаний.

Участницы встретятся с представителями компаний, прокачают навыки в подготовке к поиску работы, почувствуют поддержку единомышленниц и вдохновятся примерами гармоничных женских карьер.

Среди спикеров:

  • Лориана Сардар, основательница каршеринговой компании Belka Car;
  • Екатерина Винниченко, программный менеджер Google Russia;
  • Алена Попова, правозащитница, политик, соосновательница проекта «ТыНеОдна»;
  • Юлия Варшавская, главный редактор Forbes Woman и Forbes Life;
  • Лиза Жаркова, руководитель игровой платформы «ВКонтакте» и другие.

Мероприятие бесплатное. Подробная информация и регистрация — на сайте

День женской карьеры пройдет при поддержке программы Women Techmakers от компании Google и НИУ «Высшая школа экономики».

Фото на обложке: Dean Drobot / Shutterstock

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