27 ноября пройдет День женской карьеры. Его цель — помочь женщинам в профессиональном развитии в экологичных компаниях. Мероприятие пройдет в онлайн-форме и будет интересно как только начинающим карьеру, так и опытным сотрудницам.

Проект ZOE проведет День женской карьеры