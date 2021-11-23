Проект ZOE проведет День женской карьеры

27 ноября пройдет День женской карьеры. Его цель — помочь женщинам в профессиональном развитии в экологичных компаниях. Мероприятие пройдет в онлайн-форме и будет интересно как только начинающим карьеру, так и опытным сотрудницам.
В программе мероприятия:
- дискуссии на актуальные темы гендерного равенства;
- мастер-классы по самопрезентации и написанию резюме;
- питчи компаний.
Участницы встретятся с представителями компаний, прокачают навыки в подготовке к поиску работы, почувствуют поддержку единомышленниц и вдохновятся примерами гармоничных женских карьер.
Среди спикеров:
- Лориана Сардар, основательница каршеринговой компании Belka Car;
- Екатерина Винниченко, программный менеджер Google Russia;
- Алена Попова, правозащитница, политик, соосновательница проекта «ТыНеОдна»;
- Юлия Варшавская, главный редактор Forbes Woman и Forbes Life;
- Лиза Жаркова, руководитель игровой платформы «ВКонтакте» и другие.
Мероприятие бесплатное. Подробная информация и регистрация — на сайте.
День женской карьеры пройдет при поддержке программы Women Techmakers от компании Google и НИУ «Высшая школа экономики».
Фото на обложке: Dean Drobot /
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