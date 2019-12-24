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В России заработал сервис «Деньги Вперед» для получения зарплаты в любое время

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Основатель рекрутингового сервиса Worki Павел Гужиков и инвестор Константин Стискин запустили финтех-сервис «Деньги Вперед». Он позволяет сотрудникам российских компаний в любой момент перевести себе на счет или карту накопившуюся часть зарплаты.

В разработку платформы и приложения «Деньги Вперед» основатели вложили $200 тысяч собственных средств, рассказали Rusbase в пресс-службе компании.

В России заработал сервис «Деньги Вперед» для получения зарплаты в любое время

«Деньги вперед» предлагает сотрудникам доступ к заработанным деньгам на текущую дату и объясняет, почему в этот момент можно получить именно такую сумму. Сервис берет с сотрудников комиссию за каждый перевод — от 50 до 700 рублей в зависимости от суммы перевода. 

Для работодателей сотрудничество с сервисом бесплатное.

В профиле пользователя есть расчетные листы с учетом фактически отработанных дней, отпускных и больничных, расчет налогов, информация о начислениях и удержаниях, а также полезные советы для взаимодействия с работодателем.

Создатели сервиса полагают, что «Деньги Вперед» позволит сотрудникам покрывать внеплановые расходы, не прибегая к кредитам, а работодателям —повысить мотивацию сотрудников, снизить текучку и нагрузку на бухгалтерию.

Как подключиться:

  • Работодатель заключает договор с сервисом и интегрирует с ним свою систему бухгалетрского учета.
  • Далее сотрудники должны написать заявление о переходе на обслуживание через «Деньги Вперед».
  • В момент выплаты зарплаты работодатель переводит деньги на номинальный счет.
  • Когда сотрудник запрашивает снятие денег, «Деньги Вперед» переводит их с номинального счета на расчетный счет сотрудника.

Сервис вышел из бета-тестирования в декабре 2019. Сейчас к «Деньги Вперед» уже подключились 5 компаний, идет процесс регистрации сотрудников в сервисе. Еще с 15 компаниями идут переговоры. 

К концу 2020 года в планах «Деньги Вперед» — более 150 тысяч клиентов-сотрудников, получающих услугу ранних выплат. Создатели «Деньги Вперед» оценивают объем рынка ранних выплат зарплаты в России в $1,7 млрд.

По теме: Mail.ru Group купила рекрутинговый сервис Worki

Фото: Joyseulay / Shutterstock

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