Турецкий Denizbank начал запрашивать у россиян документы о ВНЖ

Турецкий Denizbank разослал клиентам-россиянам письма с запросом документов, подтверждающих их право на проживание в Турции. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух посредников, помогающих гражданам РФ с открытием карт в местных банках.

В головном офисе не объяснили, зачем банку такие данные. Denizbank официально не уведомлял клиентов о планах закрыть счета россиян.

Посредник Сергей Овсянников предположил, что у клиентов без ВНЖ могут закрыть счет из-за недостаточного размера баланса. Какой должна быть минимальная сумма на счету, еще неизвестно. По его словам, банк в последнее время не открывает счета новым клиентам из России.

Второй собеседник издания — Елена Чернышова — говорит, что Denizbank начал предупреждать клиентов примерно неделю назад. Она объясняет новые требования обновление данных: многие клиенты покупали недвижимость для получения гражданства или ВНЖ.

Она отметила, что закрывать счета активным клиентам не планируется, но могут быть заблокированы счета, на которых нет движений средств и остатка.

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