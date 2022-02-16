dentsu Russia запускает акселератор для martech- и adtech-стартапов

Рекламная группа dentsu Russia запустила акселератор Garden для стартапов в сфере рекламы и маркетинга, который поможет доработать и переупаковать свежие решения новичков и тем самым «прокачать рынок».

Главные достоинства акселератора для участников – доступ к крупнейшим рекламодателям России (действующим клиентам и партнерам dentsu Russia) и возможность бесплатно протестировать свои бизнес-гипотезы.

В рамках программы можно будет проверить продукт на реальных клиентах, сформировать партнерские связи и привлечь инвестиции, поскольку долгосрочное партнерство с dentsu делает стартап более интересным в глазах венчурных компаний (например, OKS Group – партнера проекта).

При этом dentsu Russia не претендует на долю в стартапе или статус соучредителя. Она нацелена на получение части выручки (revshare) проектов-партнеров, поэтому организатор акселератора искренне заинтересован в коммерческом успехе своих выпускников.

«В Garden не учат предпринимательству. Мы собираем стартапы, чтобы прокачать рынок рекламы и маркетинга. В акселераторе поможем доработать и упаковать продукт, проверить гипотезы без дорогостоящей разработки, соединим со 100+ своих клиентов, открытых для новых идей», – подчеркивает управляющий директор по цифровой трансформации (CDTO) dentsu Russia Юрий Лысенко.

Среди клиентов dentsu Russia, с которыми обещают «соединить» участников проекта: «Отисифарм», Mondelēz, «Авито», «Столото», AB InBev Efes, Ferrero, BMW, Danone и др. Рекламная группа уже работает с такими стартапами, как OKS Labs, Station, UpMarket, MNFST, Yoloco, Inspector Cloud и Fastest.

Заявки на участие принимаются до 15 марта 2022 года. Далее в течение пяти месяцев (апрель-август) команды будут работать над продуктовыми гипотезами и искать пути масштабирования продукта под руководством опытных менторов.

Стартапы получат доступ к внутренним сервисам dentsu Russia, а также поддержку экспертов группы и трекеров из школы управления продуктами Product.Vision.

Предполагается, что из всех претендентов на Selection day попадет 20 проектов, и 10 проектов возьмут в программу акселерации. Лучшим выпускникам предложат коммерческое партнерство и помогут привлечь инвестиции по итогам Demo day.

Участниками могут стать стартапы, которые предлагают технологическое решение подтвержденной проблемы в области маркетинга, медиа, контента, рекламы, e-commerce, аналитики и клиентского опыта.

Минимальные требования – наличие продукта и первых подтвержденных продаж, юридическое лицо и команда с четко распределенными ролями.

Полный список направлений деятельности потенциальных участников акселератора доступен на сайте Garden. Там же есть форма подачи заявки.

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Фото на обложке: Amina Filkins / Pexels