Мобильным операторам отказали в прямой финансовой помощи

Российские власти отказали сотовым компаниям в прямой финансовой помощи. Операторы рассчитывали на льготную ставку по налогу на прибыль, мораторий на отчисления в резерв универсального обслуживания и льготные кредиты.
Минцифры оценило финансовые показатели телеком-отрасли за последние несколько месяцев и решило, что она не слишком сильно пострадала от нынешней экономической ситуации, сообщил «Коммерсантъ».
Меры поддержки, которые не прошли согласование:
- льготная ставка налога на прибыль в размере 3% до конца 2024 года;
- мораторий на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания, из него финансируется проект устранения цифрового неравенства в регионах;
- льготные кредиты по ставке не более 3% на покупку телеком-оборудования, пополнение оборотных средств и поддержку инфраструктуры связи.
В Tele2 считают, что уже действующие меры важнее для отрасли сейчас. В компании уверены, что Минцифры не отказалось от новых мер, они требуют изменений в федеральном законодательстве и более глубокой проработки. В «Ростелекоме», «ЭР-Телекоме», «Вымпелкоме» и МТС отказались от комментариев, «Мегафон» не ответил на запрос издания.
Эксперты признают, что телеком-отрасль в России оказалась устойчивее, чем другие, но предполагают, что проблемы начнутся, когда придется закупать новое оборудование по выросшим ценам.
Фото на обложке: Unsplash
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