Отзыв согласий на обработку персональных данных предложили проводить через «Госуслуги»

В России предложили создать единый реестр согласий на обработку персональных данных, которые когда-либо давали граждане. Через этот реестр можно было бы централизованно следить, у кого есть право на обработку данных и каким именно, а также отзывать согласия на нее.

С инициативой создания реестра выступили в Минцифры РФ.

Этот реестр мог бы стать централизованным порталом, на котором россияне могли бы следить за тем, кому, какие и когда они разрешали обрабатывать свои персональные данные. Отзывать согласия на обработку также можно было бы с помощью этого реестра через портал «Госуслуги», куда его можно было бы интегрировать.

Ранее министерство инициировало запуск на «Госуслугах» сервиса для подтверждения личности в рядовых ситуациях, например, при покупках в магазине, использования права на бесплатный проезд или посещение бизнес-центров с пропускной системой.

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