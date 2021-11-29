В систему страхования вкладов намерены включить крупный бизнес

Центробанк намерен расширить систему страхования на вклады большинства юридических лиц. При этом за ее пределами останутся организации, оказывающие финансовые услуги, и компании, для которых общий лимит страхового возмещения не будет существенным в масштабах их деятельности.

Об этом говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022–2024 годы», сообщили «Известия».

Кроме того, в систему страхования не попадут счета для учета денежных средств федерального бюджета, бюджетов регионов и государственных внебюджетных фондов (например, Пенсионного фонда).

Банк России также оценит целесообразность расширения шкалы дифференцированных ставок взносов и корректировки оценки финансовой устойчивости банков — участников системы страхования вкладов.

Источник издания сообщил, что точные параметры ее реализации пока прорабатываются, поэтому он не стал называть возможные сроки реформирования системы. Второй собеседник издания отметил, что наиболее вероятный сценарий — сохранение плоской шкалы максимального страхового возмещения на уровне 1,4 млн рублей.

Руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина сказала, что распространение системы страхования вкладов на новые категории поспособствует улучшению бизнес-климата и снизит риски для предпринимателей.

Расширение системы страхования на юрлиц — запоздалая мера, заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. При этом она приведет к увеличению цен на банковские услуги, предупредил он. Аналитик привел в пример опыт США, где застрахованы депозиты и физлиц, и юрлиц. Он также считает необходимым увеличение лимита выплат, он обосновал это серьезной девальвацией рубля с 2014 года.

Сейчас застрахованы депозиты физических лиц, малых предприятий, а также религиозных организаций, благотворительных фондов, товариществ собственников недвижимости, потребительских кооперативов и других организаций.

При отзыве у банка лицензии они гарантированно получают свои средства в размере до 1,4 млн рублей. По трем обособленным категориям вкладов максимальный размер выплат составляет 10 млн рублей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!