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Депутат ГД РФ Демин рассказал про пользу для инвесторов от реестровой системы поддержки

Новости
Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

С помощью реестровой системы поддержки можно определить, куда можно вкладывать средства. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди»).

Депутат ГД РФ Демин рассказал про пользу для инвесторов от реестровой системы поддержки

Он назвал реестры полезными с точки зрения того, что они могут на себе сконцентрировать специализированные меры поддержки, которые нужны именно по этим направлениям.

«А с другой стороны, это еще такая витрина инвестиционная, которая помогает инвесторам определиться и верифицировать, куда можно вкладывать средства для того, чтобы поддерживать проекты», — говорит депутат.

Он также добавил, что в настоящий момент малые технологические компании могут на госуслугах получить выписку, о том, что находятся в реестре. Это еще один инструмент для того, чтобы те, кто хочет инвестировать, могли получить актуальную информацию об этом, которая верифицирована государством.

Ранее мы писали о том, как найти инвестора для бизнеса. Дали советы и стратегию по поиску.

Фото на обложке: viarami / https://pixabay.com/

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