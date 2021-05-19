В России намерены создать измеритель аудитории в рунете

В Госдуму внесли законопроект о создании единого измерителя аудитории в рунете. Выполнять его функции будет Mediascope, которая считает количество зрителей телеканалов.
Депутат Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, предполагающий внесение изменений в федеральный закон «О средствах массовой информации» и защите информации, документ внесен в базу нижней палаты парламента и находится в статусе «зарегистрирован».
Согласно поправкам, в России будет создан единый измеритель аудитории рунета. Эти данные необходимы властям для мониторинга интернет-рекламы в целях налогообложения и понимания, какие площадки формируют общественное мнение, пишут Ведомости.
Предполагается, что метрикой будет заниматься Mediascope, которая считает аудиторию российских телеканалов, пишет Forbes, а методику измерений установит Роскомнадзор.
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