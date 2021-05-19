Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В России намерены создать измеритель аудитории в рунете

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Госдуму внесли законопроект о создании единого измерителя аудитории в рунете. Выполнять его функции будет Mediascope, которая считает количество зрителей телеканалов.

В России намерены создать измеритель аудитории в рунете

Депутат Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, предполагающий внесение изменений в федеральный закон «О средствах массовой информации» и защите информации, документ внесен в базу нижней палаты парламента и находится в статусе «зарегистрирован».

Согласно поправкам, в России будет создан единый измеритель аудитории рунета. Эти данные необходимы властям для мониторинга интернет-рекламы в целях налогообложения и понимания, какие площадки формируют общественное мнение, пишут Ведомости.

Предполагается, что метрикой будет заниматься Mediascope, которая считает аудиторию российских телеканалов, пишет Forbes, а методику измерений установит Роскомнадзор.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Конкурс ВТБ придумай имя голосовому помощнику и выиграй Iphone 12

Фото на обложке: Depositphotos.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Чтобы заменить людей, роботы должны научиться работать в неидеальных условиях»: история стартапа Abagy
  2. 2 Российский инженер создал программу для печати фото с экранов смартфонов и компьютеров
  3. 3 Исследователи составили портрет российского геймера
  4. 4 «Террасофт» проведет онлайн-мероприятие Low-code Day
  5. 5 «Русал» разделит свой бизнес надвое
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

20 мая 2021

Хакатон Program boost в сфере edtech

21 мая 2021

VTBxMGNT Хакатон

21 мая 2021

Sovcombank Challenge 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ