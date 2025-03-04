В Госдуме предложили оборудовать детскими креслами все автомобили такси
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает в обязательном порядке оборудовать все автомобили такси двумя детскими креслами для перевозки детей от семи до 11 лет. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
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«Законопроект предлагает обязать водителей такси иметь в автомобиле две удерживающие системы (устройства), предназначенные для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно)», — говорится в пояснительной записке.
Зачем нужны изменения? Объясняя необходимость инициативы, ее авторы сослались на статистику, которая показывает рост числа пострадавших в ДТП детей. Несмотря на общее снижение аварий с 184 тыс. в 2015 году до 132 тыс. в 2023 году, количество травмированных детей увеличилось с 20,9 тыс. до 23,9 тыс.
Как устроено сейчас? В России перевозка детей до 12 лет на автомобилях без специальных удерживающих устройств запрещена. Сервисы такси при этом позволяют выбрать машину с детским креслом в качестве дополнительной опции.
В пояснительной записке в то же время отмечается, что в 2024 году наиболее ощутимый рост цен на поездки произошел в сегменте такси, которые оборудованы детскими креслами. По оценкам экспертов, стоимость такой поездки может быть выше обычной на 15%.
- В феврале в Госдуму внесли законопроект о снижении цен на такси с детскими креслами. За борьбу с повышением тарифов выступили депутаты ЛДПР. Документ предполагает, что перевозчики не смогут увеличивать цены на поездки с детьми больше чем на 5%.
Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock / FOTODOM
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