«Мы с таким еще не сталкивались»: Олег Дерипаска спрогнозировал «жесточайший кризис» в России

«Мы с таким еще не сталкивались никогда. Россию ждет жесточайший кризис». Миллиардер Олег Дерипаска высказался на заседании Красноярского экономического форума о перспективах российской финансовой системы в условиях санкций.
Олег Дерипаска 3 марта выступил на пленарном заседании Красноярского экономического форума. Его выступление транслировалось в социальный сети «ВКонтакте».
Говоря о перспективах финансовой системы России в условиях санкций Запада, введенных из-за «военной операции на Украине», Дерипаска отметил, что Россия «еще никогда с таким не сталкивалась». По словам Олега Дерипаска, Россию в ближайшие три года ждет «жесточайший кризис».
«Когда люди вам говорят: опустят железный занавес или не опустят? Его уже опустили, это факт. [...] Нужно посмотреть, сколько у нас останется партнеров, я думаю, мы будем удивлены тем, сколько их останется – на одной руке пересчитаем», – заявил Олег Дерипаска на пленарном заседании КЭФ.
Оценивая масштабы возможного финансового кризиса, Дерипаска подчеркнул, что это будет кризис 1998 года «умноженный на три».
Дерипаска призвал подумать в сложившейся ситуации о населении России, которое «ни в чем не виновато». По словам миллиардера, важно будет поддержать граждан России и «честно обсудить, где, как и на каких условиях мы живем».
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