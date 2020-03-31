Дерипаска назвал издевательством прощение процентов по кредитам для больных коронавирусом

Бизнесмен Олег Дерипаска считает решение Центробанка о временном прощении процентов по кредитам для заболевших коронавирусом издевательством. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

ЦБ 20 марта рассказал о мерах поддержки бизнеса и россиян. Так, регулятор рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям не брать пени и штрафы за просрочку по кредиту, если заемщик предоставит официальную справку о коронавирусе.

«Эта мера издевательского характера о временном прощении процентов для тех, кто заболел коронавирусом, вообще за пределами здравого смысла», — написал Дерипаска.

Также предприниматель раскритиковал решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 6%. До этого она снижалась.

«ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов», — написал бизнесмен.

По словам Дерипаски, выступления Центробанка все больше напоминают «плохую копию выступлений ФРС США середины 80-х годов».

В числе анонсированных ЦБ мер — расширение программы рефинансирования кредитов для малого и среднего бизнеса, отмена комиссии за переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (если общая сумма переводов в месяц не больше 100 тысяч рублей), сообщает ТАСС.

