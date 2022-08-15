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Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Тинькову из-за «оскорбительных высказываний»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к бизнесмену Олегу Тинькову и компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). Карточка дела появилась на сайте Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Тинькову из-за «оскорбительных высказываний»

Адвокат Дерипаски Алексей Мельников сообщил «Интерфаксу», что иск был подан в связи с «оскорбительными высказываниями» Тинькова на странице в Facebook (принадлежит Meta). Бизнесмен требует взыскать с Тинькова «компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей».

К Meta финансовых требований не предъявлено, Дерипаска просит суд обязать компанию удалить «не соответствующую действительности» информацию.

Судебное заседание состоится 16 августа.

В апреле Тиньков опубликовал в Instagram (принадлежит Meta) пост с критикой спецоперации. В комментариях пользователи начали задавать Тинькову вопросы и спорить с ним. На некоторые комментарии бизнесмен отвечал.

Так, подписчику, который поставил Тинькова в один ряд с Дерипаской и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, Тиньков ответил: «Но Дерипаска это олигарх и вор, а я честный предприниматель» (орфография и пунктуация сохранены).

Фото на обложке: Скриншот из видео на YouTube

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