Курс доллара США упал ниже 54 рублей

Курс доллара откатился к уровню июня 2015 года. По данным на 18:15 МСК валюта США торгуется по 53,84 рублей. Евро также теряет позиции по отношению к рублю.

О падении курса доллара США ниже уровня в 54 рубля свидетельствуют данные торгов в реальном времени в брокерских приложений, в частности «Тинькофф Инвестициях».

По данным на 18:15 МСК один доллар США в приложении брокера можно купить по цене 53,84 рублей. Курс Мосбиржи на это же время составляет 54,12 рублей за доллар.

Евро в течение торговой сессии также дешевеет. По актуальным на момент публикации данным евро стоит 57,08 рублей.

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