Из Apple увольняется глава по промышленному дизайну — Bloomberg

Apple покидает вице-президент по промышленному дизайну Эванс Хэнки. Под ее руководством были созданы iPhone 12, 13, 14, два поколения AirPods и Apple Watch. Замену Хэнки Apple пока не нашла.
Эванс Хэнки проработает в должности еще полгода, после чего покинет Apple, пишет Bloomberg. В компании уточнили, что пока не нашли замену Хэнки и не собираются привлекать на ее место людей со стороны.
Хэнки является вице-президентом Apple и главой отдела подразделения промышленного дизайна. Она руководила проектами по созданию трех последних моделей iPhone, MacBook с чипом M1, нескольких поколений AirPods и Apple Watch.
Эванс Хэнки занимает в Apple должность вице-президента по промышленному дизайну с 2019 года после ухода из компании сэра Джонатана Айва.
Фото на обложке: Bangyu Wang /
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