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В Суздале пройдут «Дизайн-выходные»

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 22 по 23 февраля в Суздале состоятся «Дизайн-выходные» — бесплатная конференция для дизайнеров. Участников ждут выступления специалистов и дискуссии на актуальные темы.

В Суздале пройдут «Дизайн-выходные»

Всего за два дня на конференции прочитают лекции около 80 профессионалов в сфере дизайна. Среди них — эксперты из Mail.ru Group, Redkeds, «Паратайпа», ONY, Redmadrobot, CreativePeople, SETTERS, BBDO group, «Пленума», Notamedia, Depot, «Додо Пиццы», НИУ ВШЭ и многие другие.

Участники смогут погрузиться в несколько тем:

  • графический дизайн и брендинг;
  • веб-дизайн и дизайн мобильных приложений;
  • шрифтовой дизайн;
  • промышленный дизайн;
  • дизайн в городе;
  • управление в сфере дизайна;
  • мотивация сотрудников;
  • обучение профессии дизайнера.

Также в рамках «Дизайн-выходных» пройдут дискуссии о проблемах индустрии в России, этических вопросах и других темах.

Чтобы принять участие в конференции, нужно зарегистрироваться на сайте.

Фото на обложке: Scott Webb/Unsplash

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