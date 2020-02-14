В Суздале пройдут «Дизайн-выходные»
С 22 по 23 февраля в Суздале состоятся «Дизайн-выходные» — бесплатная конференция для дизайнеров. Участников ждут выступления специалистов и дискуссии на актуальные темы.
Всего за два дня на конференции прочитают лекции около 80 профессионалов в сфере дизайна. Среди них — эксперты из Mail.ru Group, Redkeds, «Паратайпа», ONY, Redmadrobot, CreativePeople, SETTERS, BBDO group, «Пленума», Notamedia, Depot, «Додо Пиццы», НИУ ВШЭ и многие другие.
Участники смогут погрузиться в несколько тем:
- графический дизайн и брендинг;
- веб-дизайн и дизайн мобильных приложений;
- шрифтовой дизайн;
- промышленный дизайн;
- дизайн в городе;
- управление в сфере дизайна;
- мотивация сотрудников;
- обучение профессии дизайнера.
Также в рамках «Дизайн-выходных» пройдут дискуссии о проблемах индустрии в России, этических вопросах и других темах.
Чтобы принять участие в конференции, нужно зарегистрироваться на сайте.
Фото на обложке: Scott Webb/Unsplash
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