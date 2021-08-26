LegalTech-стартап DestraLegal привлек $1 млн инвестиций от российских и германских инвесторов

Автоматизированный сервис для решения типовых юридических задач онлайн DestraLegal.ru, основанный братьями Даниилом и Борисом Фельдманами, привлек $1 млн инвестиций от группы инвесторов в ходе последнего раунда финансирования, сообщается в пресс-релизе компании.

Одним из инвесторов проекта выступил юрист из Германии Макс Гутброд, который с 1995 года был партнером в Baker McKenzie Moscow, а сейчас занимается ангельскими инвестициями в стартапы. По итогам финансирования его доля в компании, согласно Контур.Фокусу, составила 4,38%.

Кроме того, в раунде приняли участие владелец инвестиционного фонда «Бонум Капитал» Мурат Алиев (его доля в DestraLegal стала равна 5%), портфельные управляющие в «Бонум Капитал» Алексей Перельман, Юрий Шошев, Денис Архипов (у него теперь 3,3%, доли Перельмана и Шошева — менее 1%), а также основатель EXBiCO Group Олег Попов (ему принадлежит 2% DestraLegal).

В DestraLegal.ru планируют направить привлеченные средства на повышение узнаваемости бренда и расширение линейки охватываемых кейсов.

Как отмечают в пресс-службе, цель сервиса — дать людям возможность решать бытовые споры, такие как оплата штрафов за парковку, возврат денег за неудачные покупки, аннулированные туры и другие по более доступной цене, чем у юристов, благодаря автоматизации процесса.

Пользователь выбирает свою проблему, отвечает на несколько вопросов, а сервис сам подбирает лучшее средство правовой защиты для решения проблемы и необходимые документы. По возможности сервис сам отправляет документы за клиента и помогает в переговорах с ответчиком.

Стартап был запущен в 2019 году, а в 2020 году привлек первый раунд на $300 тысяч от четырех частных инвесторов, одним из которых стал юрист Макс Гутброд.

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