Бизнес-школа для подростков Deti-MBA провела ребрендинг – теперь она называется talented. «Наш проект обрел новый смысл и масштаб», – отметил основатель и CEO компании Павел Якименко.

Бизнес-школа для подростков Deti-MBA сменила название и логотип. Об этом рассказал основатель компании Павел Якименко на своей странице в социальной сети.

«Наш проект обрел новый смысл и масштаб. Он стал больше, чем обучение. Он стал шире и глобальнее, чем просто бизнес-школа», – отметил Якименко.

Новое название школы – talented. Логотип отражает скрытые таланты, которые находятся в тени, подчеркнул основатель talented.

Название проект и логотип пока не отражены на официальном сайте компании.

Фото на обложке: JAYANNPO / Shutterstock