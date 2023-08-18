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Бизнес-школа для подростков Deti-MBA провела ребрендинг

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бизнес-школа для подростков Deti-MBA провела ребрендинг – теперь она называется talented. «Наш проект обрел новый смысл и масштаб», – отметил основатель и CEO компании Павел Якименко.

Бизнес-школа для подростков Deti-MBA провела ребрендинг

Бизнес-школа для подростков Deti-MBA сменила название и логотип. Об этом рассказал основатель компании Павел Якименко на своей странице в социальной сети.

«Наш проект обрел новый смысл и масштаб. Он стал больше, чем обучение. Он стал шире и глобальнее, чем просто бизнес-школа», – отметил Якименко.

Новое название школы – talented. Логотип отражает скрытые таланты, которые находятся в тени, подчеркнул основатель talented. 

Название проект и логотип пока не отражены на официальном сайте компании.

Фото на обложке: JAYANNPO / Shutterstock

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