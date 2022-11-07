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«Детский мир» объявил о переходе компании в частный бизнес

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Совет директоров ПАО «Детский мир» рассмотрит возможность перехода компании в частный бизнес. Для этого могут провести реорганизацию с выделением ООО «Детский мир», которой и перейдут активы, говорится на сайте ритейлера.

«Детский мир» объявил о переходе компании в частный бизнес

Запустить трансформацию «Детского мира» в частный бизнес решили в связи с общим санкционным давлением на российскую экономику и трудностями, которые влекут за собой отдельные ограничения.

В частности, иностранные инвестиционные фонды занимают существенную долю в структуре уставного капитала компании. При этом в результате изменений в российском законодательстве они лишены возможности совершать сделки на торгах Мосбиржи. Кроме того, некоторые инвесторы сталкиваются с трудностями в вопросах голосования на общих собраниях акционеров.

Переход компании в частный бизнес планируется провести в несколько этапов. Сначала в процессе реорганизации из ПАО «Детский мир» будет выделено ООО «Детский мир» в качестве дочерней операционной компании. Акционеры смогут потребовать выкупа своих бумаг. 

При этом сумма, которую ПАО «Детский мир» может потратить на выкуп акций, не должна превышать 10% стоимости чистых активов ПАО «Детский мир» на дату собрания. Сейчас их стоимость оценивается в 1,6 млрд рублей.

«Компания обращает внимание инвесторов-нерезидентов из недружественных юрисдикций, что денежные средства, полученные в процессе выкупа акций, будут зачислены на счета типа "С" в российских банках. Возможность использования денежных средств на счетах типа "С" ограничена российским законодательством», — предупредили в ритейлере.

=Там также добавили, что намерены обратиться в правительство с просьбой разрешить выплату средств инвесторам из недружественных стран в обход счетов типа «С».

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

После завершения реорганизации акционеры смогут обменять свои акции на бумаги дочерней компании, а в 2023 году — продать их.

Фото на обложке: https://corp.detmir.ru/

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