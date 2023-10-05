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«Детский мир» выкупит свою акции на рынке по 71,5 рубля за штуку

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Детский мир» выкупит свою акции на рынке по 71,5 рубля за штуку. После байбэка 58,2% акций «Детский мир» завершит трансформацию в частную компанию. На новость об установке цены на обратный выкуп акции «Детского мира» отреагировали незначительным ростом.

«Детский мир» выкупит свою акции на рынке по 71,5 рубля за штуку

ПАО «Детский мир» устновил цену в 71,5 рубля за одну акцию в рамках обратного выкупа. Об этом говорится в сообщении компании. 

В «Детском мире» подчеркнули, что цена установлена в соответствии с законодательством. Она не превышает средневзвешенной цены акции на Мосбирже за прошедшие шесть месяцев, уточнили в компании.

На новость об установке цены на обратный выкуп акции «Детского мира» на Мосбирже отрегаировали ростом на 0,35%.

«Детский мир» сообщил о выкупе у миноритарных акционеров 58,2% акций 20 сентября. После этого бумаги компании подорожали почти на 28%.

После выкупа акций у миноритариев «Детский мир» завершит трансформацию из публичного акционерного общества в ООО «Детский мир».

Фото на обложке: BestPhotoPlus / Shutterstock

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