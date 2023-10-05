«Детский мир» выкупит свою акции на рынке по 71,5 рубля за штуку

«Детский мир» выкупит свою акции на рынке по 71,5 рубля за штуку. После байбэка 58,2% акций «Детский мир» завершит трансформацию в частную компанию. На новость об установке цены на обратный выкуп акции «Детского мира» отреагировали незначительным ростом.

ПАО «Детский мир» устновил цену в 71,5 рубля за одну акцию в рамках обратного выкупа. Об этом говорится в сообщении компании.

В «Детском мире» подчеркнули, что цена установлена в соответствии с законодательством. Она не превышает средневзвешенной цены акции на Мосбирже за прошедшие шесть месяцев, уточнили в компании.

На новость об установке цены на обратный выкуп акции «Детского мира» на Мосбирже отрегаировали ростом на 0,35%.

«Детский мир» сообщил о выкупе у миноритарных акционеров 58,2% акций 20 сентября. После этого бумаги компании подорожали почти на 28%.

После выкупа акций у миноритариев «Детский мир» завершит трансформацию из публичного акционерного общества в ООО «Детский мир».

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