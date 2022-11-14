«Детский мир» выкупит акции у несогласных с реорганизацией акционеров

«Детский мир» объявил о созыве внеочередного собрания акционеров и выкупе акций у тех, кто не согласен с реорганизацией бизнеса. Обыкновенные акции выкупят по 71,5 рублей за штуку – на новостях об этом они подорожали почти на 20% за час.

Обновлено в 21:20 МСК.

На фоне резко возросшей волатильности в акциях «Детского мира» за несколько последних торговых сессий компания приняла решение о запуске программы обратного выкупа собственных акций на Московской бирже. Бумаги будет выкупать «дочка» «Детского мира» и потратит на это до 3 млрд рублей в течение шести месяцев. Программу обратного выкупа могут как продлить, так и завершить до указанного срока, уточнили в компании.

О созыве внеочередного собрания акционеров сообщила пресс-служба «Детского мира».

На повестку собрания поставлен вопрос реорганизации ПАО «Детский мир» и выделения из него ООО «ДМ». Те акционеры, которые не примут участие в голосовании или выскажутся «против», могут рассчитывать на выкуп у них акций компаний по цене 71,5 рублей за штуку.

«Данная цена рассчитывалась как средневзвешенная цена акций ПАО “Детский мир”, определенная по результатам торгов на Московской бирже за один месяц, предшествующий дате публикации релиза о планируемых к рассмотрению советом директоров решениях 7 ноября 2022 года», – пояснили в пресс-службе «Детского мира».

На новостях о выкупе акций котировки «Детского мира» на Московской бирже выросли за один час на 20,6% до 64,2 рублей за бумагу.

«Детский мир» может потратить на выкуп акций не более 10% стоимости своих чистых активов на дату собрания акционеров (справочно, это около 1,6 млрд рублей). Если стоимость количества акций на выкуп превысит установленную сумму, то их будут выкупать пропорционально заявленным требованиями, уточнили в пресс-службе «Детского мира».

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