«Детский мир» запустил сеть дискаунтеров с товарами до 99 рублей

«Детский мир» запустил сеть дискаунтеров «Еще» с товарами стоимостью до 99 рублей – посудой, игрушками, одеждой и другими. Открылись уже два магазина – в Москве и Дзержинске. К открытию готовятся еще 10 точек.

«Детский мир» открыл сеть магазинов с товарами по низким ценам «Еще». Сеть работает под юрлицом ООО «ДМ», его учредителем является ПАО «Детский мир».

Ассортимент магазинов представлен более 4 тыс. товаров, среди которых посуда, игрушка, канцелярские принадлежности, косметика. Стоимость половины товаров – до 99 рублей.

Согласно информации на сайте «Еще», открылись уже два магазина – в Москве в ТЦ «Алтуфьевский» и в Дзержинске Нижегородской области. К открытию готовятся еще 10 магазинов в Москве, Ярославле, Мытищах, Муроме.

Фото на обложке: Studio MDF / Shutterstock