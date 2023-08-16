«Детский мир» запустил сеть дискаунтеров с товарами до 99 рублей

«Детский мир» запустил сеть дискаунтеров «Еще» с товарами стоимостью до 99 рублей – посудой, игрушками, одеждой и другими. Открылись уже два магазина – в Москве и Дзержинске. К открытию готовятся еще 10 точек.
«Детский мир» открыл сеть магазинов с товарами по низким ценам «Еще». Сеть работает под юрлицом ООО «ДМ», его учредителем является ПАО «Детский мир».
Ассортимент магазинов представлен более 4 тыс. товаров, среди которых посуда, игрушка, канцелярские принадлежности, косметика. Стоимость половины товаров – до 99 рублей.
Согласно информации на сайте «Еще», открылись уже два магазина – в Москве в ТЦ «Алтуфьевский» и в Дзержинске Нижегородской области. К открытию готовятся еще 10 магазинов в Москве, Ярославле, Мытищах, Муроме.
Фото на обложке: Studio MDF /
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