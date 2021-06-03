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В Центробанке предложили разрешить детям торговать на бирже

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В ЦБ РФ хотят разрешить детям торговать на бирже. Сегодня этим можно заниматься с 18 лет, предлагается снизить планку до 12 лет. Зампред Банка России говорит, что к этому возрасту школьники знают математику достаточно неплохо.

В Центробанке предложили разрешить детям торговать на бирже

О работе и переговорах с правительством по этому вопросу заявил зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме.

«Нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания», – сказал он.

Швецов добавил, что к 12 годам люди знают математику достаточно неплохо, чтобы пробовать пользоваться финансовыми инструментами.

Что касается ограничений для их действий на бирже, то зампред Банка России считает, что государству не следует в это вмешиваться, потому что семья сама должна решить, какие ограничения устанавливать на использование семейных денег.

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Фото: Depositphotos.com

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