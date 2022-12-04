Число корпоративных подарков детям в 2022 году побьет рекорд

Опрос показал, что 49% российских компаний намерены к Новому году подготовить подарки для детей своих сотрудников. И это рекорд за последние десять лет.
Ранее цифры были ниже:
- в 2012 году еще меньше — 39%,
- в 2020 году — 42%,
- в 2021 году — 44%.
Исследование SuperJob, проведенное по заказу ТАСС, показывает также, что компании сделают больше подарков и самим сотрудникам наряду с их малышами: 21%, что на 3% выше, чем в 2021 году, и на 6% больше, чем в 2019 году.
Только сотрудников планируют поощрять 14% копаний.
Треть компаний намерена также сэкономить на клиентах и партнерах: 31% организаций будут покупать бизнес-сувениры, что на треть меньше, чем в 2021 году.
Среди самых популярных корпоративных презентов: сладости для детей, алкоголь для взрослых, календари и канцелярские товары с корпоративной символикой для клиентов, а также универсальные наборы чая/кофе и продуктовые корзины.
Рост внимания к корпоративным подаркам сотрудникам и их детям кажется логичным на фоне опроса «Коммерсанта» о том, планируют ли компании поощрять персонал в связи с окончанием года.
Многие бизнесмены говорят о том, что объем премии пока не ясен в сравнении с прошлыми годами, а также упоминают о том, что поощрение будет нематериальным.
Сами сотрудники тоже не ждут «золотых гор»: среди опрошенных изданием читателей 61,3% особо не рассчитывают на новогоднюю премию.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Dior провел первый в fashion-истории показ у египетских пирамид
- 2 «Фридом Финанс» продали по цене собственного капитала — за $140 млн
- 3 Apple возобновила рекламу в Twitter
- 4 Бизнес РФ в Доминикане, новости Apple, рекорд просроченных кредитов россиян: главное для бизнеса 4 декабря
- 5 ТАСС сообщил о задержании в Лондоне Михаила Фридмана, «Альфа-банк» опроверг информацию
ВОЗМОЖНОСТИ
04 декабря 2022
05 декабря 2022
06 декабря 2022