Число корпоративных подарков детям в 2022 году побьет рекорд

Опрос показал, что 49% российских компаний намерены к Новому году подготовить подарки для детей своих сотрудников. И это рекорд за последние десять лет.

Ранее цифры были ниже:

в 2012 году еще меньше — 39%,

в 2020 году — 42%,

в 2021 году — 44%.

Исследование SuperJob, проведенное по заказу ТАСС, показывает также, что компании сделают больше подарков и самим сотрудникам наряду с их малышами: 21%, что на 3% выше, чем в 2021 году, и на 6% больше, чем в 2019 году.

Только сотрудников планируют поощрять 14% копаний.

Треть компаний намерена также сэкономить на клиентах и партнерах: 31% организаций будут покупать бизнес-сувениры, что на треть меньше, чем в 2021 году.

Среди самых популярных корпоративных презентов: сладости для детей, алкоголь для взрослых, календари и канцелярские товары с корпоративной символикой для клиентов, а также универсальные наборы чая/кофе и продуктовые корзины.

Рост внимания к корпоративным подаркам сотрудникам и их детям кажется логичным на фоне опроса «Коммерсанта» о том, планируют ли компании поощрять персонал в связи с окончанием года.

Многие бизнесмены говорят о том, что объем премии пока не ясен в сравнении с прошлыми годами, а также упоминают о том, что поощрение будет нематериальным.

Сами сотрудники тоже не ждут «золотых гор»: среди опрошенных изданием читателей 61,3% особо не рассчитывают на новогоднюю премию.

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