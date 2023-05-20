Железнодорожный оператор Deutsche Bahn напечатал на 3D-принтере больше 100 тыс. деталей поездов

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn выпустил заявление: с 2015 года концерн создал с помощью 3D-принтера около 100 тыс. деталей подвижных составов — в том числе металлических запасных частей весом более полутоны.

Компания считает печать деталей на 3D-принтерах будущим железнодорожного транспорта, поэтому старается наращивать такое производство.

«3D-печать экономит время, деньги и ресурсы, потому что благодаря "цифровому складу" мы можем производить запасные части практически одним нажатием кнопки», — цитирует агентство ТАСС представительницу Deutsche Bahn Даниэлу Герд Том Маркоттен.

Для создания деталей поездов цифровым методом у немецкого концерна есть развитая собственные 3D-типографии и сеть партнеров, которая насчитывает свыше 140 фирм.

Но есть в этом деле и свои сложности: «проблема заключается не столько в печати и количестве напечатанных деталей, сколько в оцифровке чертежей» и создании цифровых двойников конкретных компонентов. Это занимает много времени — и база «близнецов» пока не велика.

В Deutsche Bahn надеются, что к 2030 году база цифровых двойников деталей для ж/д составов вырастет с 1 тыс. до 10 тыс. запчастей, что составит примерно 10% деталей, используемых при техническом обслуживании транспортных средств.

Создание такой базы и скорость 3D-печати существенно сокращают сроки производства деталей поездов. К примеру, срок поставки редуктора для тепловоза снижается с десяти до двух месяцев.

Присутствует также и экономия ресурсов: при механической обработке остается много остатков, а при цифровой печати используется только необходимое количество сырья.

Помимо Deutsche Bahn в 3D-печать деталей поездов вкладываются также Bombardier и Angel Trains. По данным Ernst & Young уже в 2019 году число компаний в секторе логистики и транспорта, использующих 3D-печать для производства запчастей, было 16%.

В России компания РЖД использует аналогичные технологии для производства запчастей в рамках технического обслуживания поездов «Сапсан» и «Ласточка». Бренд Epit, поставляющий пятиосные принтеры для перевозчика, в 2022 году подсчитал, что применение 3D-печати при обслуживании подвижного состава парка РЖД только по 4 закупочным позициям может дать экономию в 12,5 млн рублей в год.

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