Российское предприятие разработало первый отечественный OLED-микродисплей

В России научились производить микродисплеи на органических электролюминесцентных светодиодах (OLED). Разработку освоил холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех», сообщила пресс-служба госкорпорации. Микродисплей размером 15,5х12,5 мм выдает изображение с разрешением 1280х1024 пикселей и шагом пикселей в 12 мкм.
Разработка предназначается для индивидуальных средств отображения информации, таких как очки виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR/AR/MR), фото- и видеокамеры, а также наголовные и нашлемные видеомодули, тепловизионные прицелы и тепловизоры.
Отмечается, что разработка этого устройства позволила России войти в пятерку стран в мире, которые владеют технологиями создания OLED-микродисплеев. Предприятие сможет выпускать до 5 тыс. устройств в год.
Отмечается, что при производстве OLED-микродисплеев, необходимо соблюдать высокую точность обработки верхнего стека кремниевой сверхбольшой интегральной схемы (СБИС) и нанесения многослойной OLED-структуры, толщина которой не превышает 100 нанометров.
Схемотехнические решения разработаны НИИМА «Прогресс», топология – НИИМЭ, а кремниевые 200-мм пластины со СБИС изготовлены ПАО «Микрон», входящим в ГК «Элемент» (СП «Ростеха» и АФК «Система»). Освоение серийного производства проводил ЦНИИ «Циклон» холдинга «Росэлектроника».
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Фото на обложке: Titolino /
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