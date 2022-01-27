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Российское предприятие разработало первый отечественный OLED-микродисплей

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В России научились производить микродисплеи на органических электролюминесцентных светодиодах (OLED). Разработку освоил холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех», сообщила пресс-служба госкорпорации. Микродисплей размером 15,5х12,5 мм выдает изображение с разрешением 1280х1024 пикселей и шагом пикселей в 12 мкм.

Российское предприятие разработало первый отечественный OLED-микродисплей

Разработка предназначается для индивидуальных средств отображения информации, таких как очки виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR/AR/MR), фото- и видеокамеры, а также наголовные и нашлемные видеомодули, тепловизионные прицелы и тепловизоры. 

Отмечается, что разработка этого устройства позволила России войти в пятерку стран в мире, которые владеют технологиями создания OLED-микродисплеев. Предприятие сможет выпускать до 5 тыс. устройств в год.

Отмечается, что при производстве OLED-микродисплеев, необходимо соблюдать высокую точность обработки верхнего стека кремниевой сверхбольшой интегральной схемы (СБИС) и нанесения многослойной OLED-структуры, толщина которой не превышает 100 нанометров. 

Схемотехнические решения разработаны НИИМА «Прогресс», топология – НИИМЭ, а кремниевые 200-мм пластины со СБИС изготовлены ПАО «Микрон», входящим в ГК «Элемент» (СП «Ростеха» и АФК «Система»). Освоение серийного производства проводил ЦНИИ «Циклон» холдинга «Росэлектроника».

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Фото на обложке: Titolino / Shutterstock

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