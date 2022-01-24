Названы экономически успешные регионы России

Рейтинг успешных регионов по экономическому потенциалу возглавила Москва. Затем идут Ямало-ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Подмосковье, Красноярский край, Тюменская, Свердловская области, Татарстан и Иркутская область.
Исследование провел Фонд развития гражданского общества по итогам третьего квартала 2021 года. Оно разбито на 30 мест, которые разделили между 33 субъектами, пишут «Известия».
Среди критериев — размер уплаченных НДС, уровень среднемесячной зарплаты по региону, а также совокупную прибыльность предприятий и организаций субъекта.
Москва перечислила в федеральный бюджет почти 30% всего НДС. Вместе с Подмосковьем и Санкт-Петербургом — более 2 трлн рублей. Другие регионы оказались в начале топа благодаря объемам производства и общей прибыльности.
За лидерами следуют Белгородская и Самарская области (поделили 11 место), Пермский край, Челябинская область, Краснодарский край, Калининградская область, Ленинградская область и Башкирия (16-е), Коми и Новосибирская область (17-е), Кемеровская область, Нижегородская область и Хабаровский край.
В конце топа оказались Томская область, Карелия, Приморский край, Калужская, Оренбургская, Сахалинская, Мурманская, Тульская, Воронежская области и Якутия.
Эксперты назвали позиции субъектов закономерными, но говорить о восстановлении региональной экономики после пандемии пока рано.
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Фото на обложке: Mike Laptev /
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