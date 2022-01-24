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Названы экономически успешные регионы России

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Рейтинг успешных регионов по экономическому потенциалу возглавила Москва. Затем идут Ямало-ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Подмосковье, Красноярский край, Тюменская, Свердловская области, Татарстан и Иркутская область.

Названы экономически успешные регионы России

Исследование провел Фонд развития гражданского общества по итогам третьего квартала 2021 года. Оно разбито на 30 мест, которые разделили между 33 субъектами, пишут «Известия».

Среди критериев — размер уплаченных НДС, уровень среднемесячной зарплаты по региону, а также совокупную прибыльность предприятий и организаций субъекта.

Москва перечислила в федеральный бюджет почти 30% всего НДС. Вместе с Подмосковьем и Санкт-Петербургом — более 2 трлн рублей. Другие регионы оказались в начале топа благодаря объемам производства и общей прибыльности. 

За лидерами следуют Белгородская и Самарская области (поделили 11 место), Пермский край, Челябинская область, Краснодарский край, Калининградская область, Ленинградская область и Башкирия (16-е), Коми и Новосибирская область (17-е), Кемеровская область, Нижегородская область и Хабаровский край.

В конце топа оказались Томская область, Карелия, Приморский край, Калужская, Оренбургская, Сахалинская, Мурманская, Тульская, Воронежская области и Якутия.

Эксперты назвали позиции субъектов закономерными, но говорить о восстановлении региональной экономики после пандемии пока рано.

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Фото на обложке: Mike Laptev / Shutterstock

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