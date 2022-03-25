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Застройщики приостановили проекты в России из-за высоких цен на стройматериалы

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Почти каждой второй девелопер поставил на паузу реализацию своих проектов в России. Это касается как жилой, так и коммерческой недвижимости. Причиной для заморозки строительства стали слишком высокие цены на стройматериалы.

Застройщики приостановили проекты в России из-за высоких цен на стройматериалы

40% застройщиков приостановили свои проекты в России, показал опрос, проведенный ассоциацией саморегуляторов в области строительства «Синергия». Результаты опроса есть у «Коммерсанта».

Каждый третий участник опроса перенаправил ресурсы на завершение проектов на последней стадии строительства, при том, что с перебоями в поставках они даже не столкнулись.

Девелоперы вынуждено поставили новые проекты на паузу из-за сбоев в цепочках поставок и резкого подорожания строительных материалов. В марте цены на материалы для строительства выросли на 80%, а на некоторые позиции – на 100%, сообщил глава ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев.

Президент «Синергии» Александр Белоус выразил мнение, что проблемы в отрасли могут привести к остановке строительства уже почти законченных объектов.

Кризис в строительном сегменте может привести к сокращению объемов введенной индустриальной недвижимости на 50%, коммерческой – на 40%, жилой – на 20%, прогнозируют эксперты.

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

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