Застройщики приостановили проекты в России из-за высоких цен на стройматериалы

Почти каждой второй девелопер поставил на паузу реализацию своих проектов в России. Это касается как жилой, так и коммерческой недвижимости. Причиной для заморозки строительства стали слишком высокие цены на стройматериалы.
40% застройщиков приостановили свои проекты в России, показал опрос, проведенный ассоциацией саморегуляторов в области строительства «Синергия». Результаты опроса есть у «Коммерсанта».
Каждый третий участник опроса перенаправил ресурсы на завершение проектов на последней стадии строительства, при том, что с перебоями в поставках они даже не столкнулись.
Девелоперы вынуждено поставили новые проекты на паузу из-за сбоев в цепочках поставок и резкого подорожания строительных материалов. В марте цены на материалы для строительства выросли на 80%, а на некоторые позиции – на 100%, сообщил глава ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев.
Президент «Синергии» Александр Белоус выразил мнение, что проблемы в отрасли могут привести к остановке строительства уже почти законченных объектов.
Кризис в строительном сегменте может привести к сокращению объемов введенной индустриальной недвижимости на 50%, коммерческой – на 40%, жилой – на 20%, прогнозируют эксперты.
Фото на обложке: XanderSt /
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