В РФ разработали клипсу для проверки уровня глюкозы в крови без прокола

Российские ученые разработали прибор для контроля уровня глюкозы в крови без прокола, рассказали RB.RU в пресс-службе краудфандинговой платформы Boomstarter.ru

Автор проекта Владимир Козловский — выпускник МФТИ, Сеченовского университета и «Сколтеха». Проект AnnNIGM получил название в честь сестры основателя Анны, которой поставлен диагноз сахарный диабет. Идея проекта родилась, когда Козловский решил разработать для сестры удобный гаджет для контроля уровня глюкозы.

Специальный глюкометр выполнен в виде клипсы, которая крепится на мочке уха и измеряет уровень сахара без прокола.

Оптический датчик в глюкометре просвечивает ткани с помощью инфракрасного света, что позволяет оценить количество глюкозы в крови.

«Мы не зарабатываем на продаже устройств, но закладываем часть средств на разработку и непредвиденные расходы. Основная часть денег от продаж на краудфандинге идет на производство клипсы-трекера», — рассказал Козловский.

Отслеживать свои показатели можно в специальном мобильном приложении. Сама клипса соединяется со смартфоном по bluetooth.

Ранее RB.RU совместно с Medtech.moscow разработал карту самых перспективных направлений в области отечественного HealthTech.

Фото на обложке: https://t.me/annnigm