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В России зарегистрировали первое отечественное устройство для маркировки опухолевых очагов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российская компания-резидент «Сколково» зарегистрировала первое отечественное устройство для маркировки опухолевых очагов. Разработка компании «Онколинн» позволить сократить стоимость маркировки.

В России зарегистрировали первое отечественное устройство для маркировки опухолевых очагов

О получении регистрационного удостоверения компанией «Онколинн» RB рассказали в пресс-службе «Сколково». Компания уже получила российский и евразийский патенты.

Игла-локализатор визуализирует опухолевое ложе в процессе и после проведения предоперационной системной терапии. Изделие включает сразу три маркера, что позволит отказаться от использования трех зарубежных изделий с одним маркером. Разработкой «Онколинн» можно проводить маркировку опухоли и, в случае необходимости, лимфоузлов, например, при лечении рака молочной железы.

В пресс-службе «Сколково» отметили, что изделие «Онколинн» может полностью заместить импортные аналоги на российском и зарубежном рынках.

«Онколинн» ведет переговоры с инвесторами для организации серийного производства изделий, чтобы обеспечить ими онкологические больницы России.

Фото на обложке: metamorworks / Shutterstock

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