20 февраля в коворкинге #tceh состоится конференция под названием «DevOps как инструмент цифровой трансформации в корпорациях». Можно прийти лично и поучаствовать в дискуссии или посмотреть видеозапись.

В Москве пройдет конференция по DevOps в корпорациях