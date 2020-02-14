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В Москве пройдет конференция по DevOps в корпорациях
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Евгения Хрисанфова
20 февраля в коворкинге #tceh состоится конференция под названием «DevOps как инструмент цифровой трансформации в корпорациях». Можно прийти лично и поучаствовать в дискуссии или посмотреть видеозапись.
В Москве пройдет конференция по DevOps в корпорацияхЕвгения Хрисанфова
Конференция затронет проблему внедрения методологии DevOps в крупных компаниях. Участников ждут доклады и обсуждения следующих тем:
- цифровизация бизнеса с помощью DevOps;
- правовые проблемы, связанные с открытым программным обеспечением;
- необходимые для трансформации инструменты;
- как строить коммуникацию между сотрудниками разных отделов;
- масштабирование технологий DevOps;
- интеллектуальные права сотрудника и компании.
- Владимир Утратенко, глава отдела Site Reliability Engineering (Обеспечения надежности информационных систем) в X5 Retail Group, соорганизатор сообщества DevOps Moscow;
- Александр Титов, управляющий партнер компании Express42, организатор сообщества DevOps Moscow, конференций DevOpsDays Moscow и DevOpsConf.
- Борис Герасин, руководитель патентного направления «Сбербанка»;
- Михаил Бижан, директор по разработке ИТ-решений в «ОТП Банке»;
- Андрей Юмашев, руководитель отдела информационного обеспечения в «ЛитРес»;
Конференция будет полезна IT-директорам, системным администраторам, тимлидам и другим специалистам, которые хотят применять принципы DevOps в своей работе.
Купить билет или видеозапись и узнать подробности можно на сайте. Мероприятие пройдет в Москве по адресу ул. Мясницкая, дом 13, строение 18.
Фото на обложке: Product School/Unsplash
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