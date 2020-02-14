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В Москве пройдет конференция по DevOps в корпорациях

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

20 февраля в коворкинге #tceh состоится конференция под названием «DevOps как инструмент цифровой трансформации в корпорациях». Можно прийти лично и поучаствовать в дискуссии или посмотреть видеозапись.

В Москве пройдет конференция по DevOps в корпорациях

Конференция затронет проблему внедрения методологии DevOps в крупных компаниях. Участников ждут доклады и обсуждения следующих тем:

  • цифровизация бизнеса с помощью DevOps;
  • правовые проблемы, связанные с открытым программным обеспечением;
  • необходимые для трансформации инструменты;
  • как строить коммуникацию между сотрудниками разных отделов;
  • масштабирование технологий DevOps;
  • интеллектуальные права сотрудника и компании.
В качестве докладчиков выступят представители крупных компаний, IT-специалисты и эксперты по DevOps:
  • Владимир Утратенко, глава отдела Site Reliability Engineering (Обеспечения надежности информационных систем) в X5 Retail Group, соорганизатор сообщества DevOps Moscow;
  • Александр Титов, управляющий партнер компании Express42, организатор сообщества DevOps Moscow, конференций DevOpsDays Moscow и DevOpsConf.
  • Борис Герасин, руководитель патентного направления «Сбербанка»;
  • Михаил Бижан, директор по разработке ИТ-решений в «ОТП Банке»;
  • Андрей Юмашев, руководитель отдела информационного обеспечения в «ЛитРес»;

Конференция будет полезна IT-директорам, системным администраторам, тимлидам и другим специалистам, которые хотят применять принципы DevOps в своей работе.

Купить билет или видеозапись и узнать подробности можно на сайте. Мероприятие пройдет в Москве по адресу ул. Мясницкая, дом 13, строение 18.

Фото на обложке: Product School/Unsplash

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