«Вкусно — и точка» продала 9 млн продуктов Hello Kitty

Девять миллионов продуктов с Hello Kitty: сеть «Вкусно — и точка» подвела итоги коллаборации с героями Sanrio
Этим летом коллаборация «Вкусно — и точка» с Hello Kitty оказалась одной из самых ярких кампаний на российском фудрынке. В период с 21 июля сеть реализовала более девяти миллионов акционных продуктов. Главным хитом стал Hello Kitty Бургер — первый розовый бургер в России.
Масштабы акции
Акция стартовала 21 июля и сразу получила федеральный масштаб: продукты Hello Kitty появились более чем в 950 точках сети, охватывающих 65 регионов России. В пресс-службе пояснили, что коллаборация не завершится « официально»: продукты будут исчезать из меню по мере распродажи запасов.
«Наибольший ажиотаж вызвал Hello Kitty Бургер — первый розовый бургер на российском рынке. Также большим спросом пользовался My Melody Айс Де Люкс Клубника с мармеладками, как и вся линейка Айс Де Люкс в целом», — рассказали в пресс-службе «Вкусно — и точка».
Эффект для бизнеса
Первые дни после старта акции показали, что розовый бургер и вся линейка Hello Kitty стали для сети настоящим хитом этого лета. Компания зафиксировала всплеск ключевых метрик: увеличилось количество визитов, а также была достигнута рекордная доля GC (обслуженных посетителей) для нового бренда.
В сети подчёркивают, что поведение гостей сильно отличалось от обычного: многие приходили целенаправленно за акционными новинками.
«Многие гости стремились попробовать не одну, а сразу несколько новинок — это положительно повлияло на рост среднего чека и других показателей», — поделились во «Вкусно — и точка».
Такой эффект вывел проект в число самых успешных маркетинговых кампаний сети. В компании считают, что Hello Kitty не просто привлекла внимание к продукту, но и усилила эмоциональную связь гостей с брендом — редкий случай, когда к бургеру выстраиваются очереди не только ради еды, но и ради впечатления
Коллаборация с намёком на будущее
Особое внимание было уделено дизайну: для коллекции разработали специальную упаковку с азиатскими мотивами и подписями в стиле Геров Sanrio. Милые фразы на коробках и стаканах, сообщили в пресс-службе, поднимали настроение гостей и усиливали эффект вовлечения.
Не случайно партнёром стала Hello Kitty: персонажу уже больше полувека, и за это время он превратился в глобальный символ «кавайи»-культуры и миллиардный бренд. У кошки за плечами десятки коллабораций — от Adidas до Swarovski, а сама Sanrio зарабатывает на образе около $2 млрд в год.
И хотя прямого ответа о новых релизах с Hello Kitty пока нет, намек ясен: подобные коллаборации могут повториться в будущем.
«Мы благодарны Sanrio за помощь в воплощении идеи. Этот проект стал ярким примером того, что для нас очень важно дарить гостям новые впечатления и интересные гастрономические открытия. Именно поэтому мы в первую очередь отталкиваемся не только от правообладателя, но и от интересов потребителей», — подытожили в пресс-службе «Вкусно — и точка».
