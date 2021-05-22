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В мире появилось девять новых миллиардеров благодаря вакцинации от COVID-19

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Девять новых миллиардеров появилось в мире благодаря прибыли фармкомпаний от произведенных вакцин против коронавируса. Об этом сообщается в докладе движения The People's Vaccine Alliance, в которое включен ряд правозащитных, гуманитарных и медорганизаций.

В мире появилось девять новых миллиардеров благодаря вакцинации от COVID-19

Среди новых миллиардеров четыре представителя американской компании Moderna: генеральный директор Стефан Бансель, сооснователь Нубар Афеян и инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер.

Также в список вошли глава BioNTech Угур Шахин, генеральный директор испанской фармацевтической компании Rovi Хуан Лопес-Бельмонте и три сооснователя китайской компании CanSino Biologics. Суммарное состояние новых миллиардеров составило $19,3 млрд.

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Фото: BaLL LunLa / Shutterstock

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