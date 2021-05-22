Девять новых миллиардеров появилось в мире благодаря прибыли фармкомпаний от произведенных вакцин против коронавируса. Об этом сообщается в докладе движения The People's Vaccine Alliance, в которое включен ряд правозащитных, гуманитарных и медорганизаций.

В мире появилось девять новых миллиардеров благодаря вакцинации от COVID-19