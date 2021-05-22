В мире появилось девять новых миллиардеров благодаря вакцинации от COVID-19

Девять новых миллиардеров появилось в мире благодаря прибыли фармкомпаний от произведенных вакцин против коронавируса. Об этом сообщается в докладе движения The People's Vaccine Alliance, в которое включен ряд правозащитных, гуманитарных и медорганизаций.
Среди новых миллиардеров четыре представителя американской компании Moderna: генеральный директор Стефан Бансель, сооснователь Нубар Афеян и инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер.
Также в список вошли глава BioNTech Угур Шахин, генеральный директор испанской фармацевтической компании Rovi Хуан Лопес-Бельмонте и три сооснователя китайской компании CanSino Biologics. Суммарное состояние новых миллиардеров составило $19,3 млрд.
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Фото: BaLL LunLa /
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