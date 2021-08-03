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DHL Express начала создавать первую в мире электрифицированную сеть экспресс-доставки по воздуху

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

DHL Express приступила к созданию первой в мире полностью электрифицированной сети экспресс-доставки по воздуху. Компания приобрела у Eviation первую партию из 12 грузовых электросамолетов грузоподъемностью 1200 кг и дальностью полета 850 км.

DHL Express начала создавать первую в мире электрифицированную сеть экспресс-доставки по воздуху

О сделке сообщили в пресс-службе DHL Express Россия. Там уточнили, что поставка электросамолетов Alice от компании Eviation в DHL Express запланирована на 2024 год.

«Партнерство с такими компаниями, как DHL, которые являются лидерами в экологичной транспортировке грузов, свидетельствует о том, что электроэра не за горами. Объявление о сделке – это серьезный шаг на пути к трансформации будущего авиаиндустрии во всем мире», – отметил генеральный директор Eviation Омер Бар Йохай.

Электросамолетом грузоподъемностью 1,2 тонны и дальностью полета 850 км может управлять одине пилот. Один час полета требует около 30 минут зарядки аккумулятора, которую можно производить при загрузке и выгрузке посылок, пояснили в DHL. В двигателе самолета Alice меньше подвижных элементов, что повышает надежность и снижает расходы на эксплуатацию, добавили в компании.

Сеть DHL охватывает более 220 стран, штат компании насчитывает около 400 тысяч сотрудников.

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Фото: DHL Express Россия

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