Бренд DHL стал лидером по использованию хакерами в фишинговых атаках

Аналитики назвали бренды, которые чаще других использовались хакерами при подготовке фишинговых атак. Злоумышленники часто пользовались фейковыми сайтами Microsoft, WhatsApp, Facebook, но лидером рейтинга стал бренд службы доставки DHL.
Исследование о популярности различных брендов среди хакеров при проведении фишинговых атак провели специалисты компании Check Point Software. Они анализировали данные за четвертый квартал 2021 года.
Бренд DHL стал лидером рейтинга – на подделку сайтов именно этой компании пришлось 23% всех фишинговых атак, совершенных в мире. Microsoft с первого места опустилась на второе – с использованием ее бренда была совершена каждая пятая фишинговая атака в мире.
Авторы исследования заметили тенденцию к тому, что киберпреступники стремятся все чаще использовать бренды социальных сетей для совершения фишинговых атак.
«Несмотря на то, что Facebook выпал из топ-10, WhatsApp переместился с шестой позиции на третью (11% всех попыток фишинга), а LinkedIn переместился с восьмого места на пятое (8% всех фишинговых атак в мире)», – подчеркнули в Check Point Research.
В пятерку лидеров также попала Google – на ее бренд пришлось 10% атак. Примечательно, что в десятке лидеров, в которую вошли социальные сети, службы доставки, международные IT-корпорации, присутствует игровая онлайн-платформа Roblox. 3% фишинговых атак в мире были совершены с использованием поддельного сайта этой платформы.
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Фото на обложке: Belish /
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