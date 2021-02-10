Для защиты информации: корпоративный мессенджер Dialog Enterprise установят в data-центрах компаний

Группа компаний ЦРТ, входящая в экосистему «Сбера», стала ключевым поставщиком защищенного российского корпоративного мессенджера Dialog Enterprise — в сегменте крупного бизнеса. В рамках сотрудничества партнеры предлагают установку ПО мессенджера в собственных data-центрах заказчика. Об этом RB.ru сообщил представитель ГК ЦРТ.

«Сотрудники многих компаний обмениваются конфиденциальной рабочей информацией в публичных мессенджерах и соцсетях, которых расположены за рубежом», — отметили в ГК ЦРТ.

Там также пояснили, что благодаря установке на базе клиента решение Dialog Enterprise позволит компаниям эффективнее защитить конфиденциальную информацию и усилить контроль за внутренними данными.

Помимо продвижения и продаж мессенджера, группа ЦРТ намерена развивать сервис как ключевой компонент единого цифрового рабочего места. По словам гендиректора группы ЦРТ Дмитрия Дырмовского, для этого на данный момент продукт интегрирован с решениями протоколирования и обработки речи.

Кроме того, в перспективе в мессенджере появится набор встроенных ИИ-помощников, среди функций, которых:

перевод аудиосообщений в текст,

зачитывание сообщений синтезированным голосом,

подключение интеллектуальных ботов-ассистентов для дистанционного решения формальных вопросов,

интеграция с системами видеоконференций и инструментами протоколирования совещаний.

Мессенджер может использоваться как на ПК, так и на мобильном устройстве. По предоставленным данным, сегодня пользователями Dialog Enterprise являются представители среднего и крупного бизнеса России, включая «Сбер».

Разработчиком мессенджера является компания «Диалог», которая также входит в экосистему Сбербанка.

Группа компаний ЦРТ — производитель продуктов и решений на основе интеллектуальных речевых технологий и технологий распознавания лиц. Компания разрабатывает сервисы на базе ИИ и машинного обучения. Все решения ЦРТ включены в реестр отечественного ПО Минкомсвязи.

«Диалог» объединяет специалистов по разработке коммуникационных платформ, информационной безопасности и искусственному интеллекту. На сегодняшний день компания реализует проекты в госсекторе, ТЭК, логистической отрасли, финтехе и оборонной промышленности.

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