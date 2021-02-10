Для защиты информации: корпоративный мессенджер Dialog Enterprise установят в data-центрах компаний

Группа компаний ЦРТ, входящая в экосистему «Сбера», стала ключевым поставщиком защищенного российского корпоративного мессенджера Dialog Enterprise — в сегменте крупного бизнеса. В рамках сотрудничества партнеры предлагают установку ПО мессенджера в собственных data-центрах заказчика. Об этом RB.ru сообщил представитель ГК ЦРТ.
«Сотрудники многих компаний обмениваются конфиденциальной рабочей информацией в публичных мессенджерах и соцсетях, которых расположены за рубежом», — отметили в ГК ЦРТ.
Там также пояснили, что благодаря установке на базе клиента решение Dialog Enterprise позволит компаниям эффективнее защитить конфиденциальную информацию и усилить контроль за внутренними данными.
Помимо продвижения и продаж мессенджера, группа ЦРТ намерена развивать сервис как ключевой компонент единого цифрового рабочего места. По словам гендиректора группы ЦРТ Дмитрия Дырмовского, для этого на данный момент продукт интегрирован с решениями протоколирования и обработки речи.
Кроме того, в перспективе в мессенджере появится набор встроенных ИИ-помощников, среди функций, которых:
- перевод аудиосообщений в текст,
- зачитывание сообщений синтезированным голосом,
- подключение интеллектуальных ботов-ассистентов для дистанционного решения формальных вопросов,
- интеграция с системами видеоконференций и инструментами протоколирования совещаний.
Мессенджер может использоваться как на ПК, так и на мобильном устройстве. По предоставленным данным, сегодня пользователями Dialog Enterprise являются представители среднего и крупного бизнеса России, включая «Сбер».
Разработчиком мессенджера является компания «Диалог», которая также входит в экосистему Сбербанка.
Группа компаний ЦРТ — производитель продуктов и решений на основе интеллектуальных речевых технологий и технологий распознавания лиц. Компания разрабатывает сервисы на базе ИИ и машинного обучения. Все решения ЦРТ включены в реестр отечественного ПО Минкомсвязи.
«Диалог» объединяет специалистов по разработке коммуникационных платформ, информационной безопасности и искусственному интеллекту. На сегодняшний день компания реализует проекты в госсекторе, ТЭК, логистической отрасли, финтехе и оборонной промышленности.
Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock
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