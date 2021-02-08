Dialog уйдёт за $5,9 млрд: Японцы подтвердили слухи о покупке поставщика чипов для Apple

Японский производитель микрочипов Renesas Electronics Corp. достиг соглашения о покупке британской Dialog Semiconductor Plc, являющейся основным поставщиком микрочипов для Apple Inc. Сумма сделки — $5,9 млрд, говорится в совместном пресс-релизе японкской и британской компаний.

Японский производитель микрочипов Renesas Electronics Corp. подтвердил покупку британской Dialog Semiconductor Plc, клиентом которой является Apple Inc. Ранее в СМИ циркулировали слухи о предстоящей сделке, в совместно пресс-релизе компаний говорится, что соглашение достигнуто на уровне советов директоров — стороны остановились на сумме $5,9 млрд. Закрытие сделки ожидается до конца 2021 года.

Таким образом, Renesas выкупит акции Dialog по цене 67,5 евро за штуку, что на 20% выше их цены на закрытие торгов 5 февраля. Японский производитель намерен профинансировать сделку из банковских кредитов на сумму 735,4 млрд иен ($7 млрд).

Dialog вел переговоры с другими потенциальными покупателями, включая STMicroelectronics NV, напоминает Bloomberg.

Renesas является одним из крупнейших поставщиков полупроводников для автомобильной промышленности. У компании есть представительства в Великобритании и Германии. В 2019 году Renesas завершила покупку американской Integrated Device Technology Inc. за более чем $6 млрд.

Дефицит чипов в мире вынуждает многих автопроизводителей приостанавливать производство. Тем временем Apple испытывает трудности с поставками микросхем управления энергопотреблением для iPhone и других устройств. Renesas также является поставщиком Apple.

На фоне информации о сделке акции Dialog дорожают сегодня на 6,8%. Бумаги Renesas подешевели на 3,6% по итогам торгов в Токио.

Фото: sorapol1150/Depositphotos