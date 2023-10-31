Разработчик программного обеспечения для банков «Диасофт» планирует провести IPO на Мосбирже в течение года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух источников.

Разработчик ПО для банков «Диасофт» планирует провести IPO на Мосбирже