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Разработчик ПО для банков «Диасофт» планирует провести IPO на Мосбирже

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Разработчик программного обеспечения для банков «Диасофт» планирует провести IPO на Мосбирже в течение года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух источников.

Разработчик ПО для банков «Диасофт» планирует провести IPO на Мосбирже

Проведение IPO технологическими компаниями в 2023 году становится трендом, успех которого укрепило недавнее IPO группы «Астра». Аналитики сомневаются, что «Диасофт» войдет в высшие котировальные списки, но ее бумаги могут пользоваться спросом.

По словам старшего инвестконсультанта «Финама» Тимура Нигматуллина, подобный бизнес имеет смысл выводить на биржу по капитализации не менее 20–30 млрд рублей. С учетом нынешней финансовой конфигурации компании объем размещения может составить несколько миллиардов рублей, считает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян.

Фото на обложке: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock

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