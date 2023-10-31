Разработчик ПО для банков «Диасофт» планирует провести IPO на Мосбирже

Разработчик программного обеспечения для банков «Диасофт» планирует провести IPO на Мосбирже в течение года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух источников.
Проведение IPO технологическими компаниями в 2023 году становится трендом, успех которого укрепило недавнее IPO группы «Астра». Аналитики сомневаются, что «Диасофт» войдет в высшие котировальные списки, но ее бумаги могут пользоваться спросом.
По словам старшего инвестконсультанта «Финама» Тимура Нигматуллина, подобный бизнес имеет смысл выводить на биржу по капитализации не менее 20–30 млрд рублей. С учетом нынешней финансовой конфигурации компании объем размещения может составить несколько миллиардов рублей, считает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян.
Фото на обложке: Viktoriia Hnatiuk /
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