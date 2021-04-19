Таксисты больше не нужны: DiDi внедряет систему беспилотного вождения

Китайский агрегатор такси DiDi объявил, что в долгосрочной перспективе пополнит автопарк автомобилями Volvo с собственной системой беспилотного вождения.

DiDi будет использовать Volvo XC90 — шведский бренд приналдежит китайскому автопроизводителю Geely с 2010 года, напоминает портал TechCrunch.

В прошлом году DiDi создал дочернюю компанию, специализирующуся на беспилотных автомобилях, и ей удалось привлечь около $800 млн от инвесторов, включая SoftBank Vision Fund и IDG Capital.

DiDi в течение последних двух лет тестировала беспилотные такси в Китае и США, но Volvo XC90 будет первой машиной, в которой будет установлена собственная система беспилотного вождения — Gemini.

Компания заявляет, что Gemini в сочетании с резервными функциями Volvo позволит отказаться от «страхующих водителей»: если какая-либо из основных систем выходит из строя во время поездки, резервные системы Volvo могут обеспечить безопасную остановку автомобиля.

DiDi начинала свою деятельность как агрегатор такси в 2012 году. В 2016 компания поглотила Uber China. В настоящее время DiDi предлагает широкий спектр услуг в сфере мобильности и транспорта. С 2020 года компания работает в России: сейчас заказать такси через китайский агрегатор могут жители Белгорода, Брянска, Владимира, Ижевска, Йошкар-Олы, Казани, Курска, Липецка, Набережных Челнов, Оренбурга, Пензы, Рязани, Тамбова, Твери, Тулы и Чебоксар. При этом компания не планирует в ближайшей перспективе выход на рынки Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее Reuters сообщал, что в ходе грядущего IPO DiDi может быть оценена в $100 млрд.

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Фото: askarimullin / Depositphotos.