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DiDi представила прототип беспилотного электротакси с роборукой

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Китайский конгломерат DiDi представил концепт беспилотного электротакси с роборукой, которая будет выдвигаться из багажного отсека и помогать пассажирам при погрузке багажа. При разработке Didi Neuron компания сотрудничала с несколькими производителями электромобилей.

DiDi представила прототип беспилотного электротакси с роборукой

DiDi представила прототип беспилотного электротакси Didi Neuron в Шанхае, пишет Bloomberg.

В электромобиле не предусмотрено место для водителя, он полностью автономный. За ориентацию на местности будут отвечать восемь размещенных на кузове видеокамер. На передней части электромобиля установят три экрана, на задней – два.

Из багажного отсека Didi Neuron будет выдвигаться роботизированная рука, которая, по задумке DiDi, будет помогать пассажирам при погрузке багажа.

«Мы уже провели долгосрочную подготовку к нашей работе по развитию автономного вождения, как мысленно, так и с точки зрения ресурсов», – рассказал главный технический директор DiDi Чжан Бо. 

DiDi рассчитывает, что Didi Neuron появится в ее парке к 2025 году.

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