Власти Китая оштрафуют Didi на $1 млрд по делу о безопасности данных — WSJ

Власти Китая намерены оштрафовать агрегатор Didi на $1 млрд и закончить в отношении него расследование о безопасности данных. После этого компании разрешат разместить акции на Гонконгской бирже.

О планах властей КНР назначить агрегатору такси Didi штраф в размере более $1 млрд рублей пишет The Wall Street Journal. Сумма в $1 млрд – это 4% от выручки компании по итогам 2021 года, когда Didi заработала $27,3 млрд.

Штраф ознаменует завершение расследования в отношении Didi, которое длится больше года. Компанию обвиняли в ненадлежащем хранении персональных данных китайских пользователей.

В том числе из-за претензий со стороны властей Didi провела делистинг ценных бумаг с американских фондовых бирж, на которых они подешевели на 80% от цены после первоначального размещения. Газета отмечает, что после завершения расследования компании разрешат провести листинг на бирже в Гонконге.

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