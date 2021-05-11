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Китайский агрегатор такси DiDi запустится ещё в 20 городах России

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Китайский сервис заказа такси DiDi расширяет своё присутствие в России — агрегатор пришёл в 20 новых городов. Среди них — Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь и Краснодар.

Китайский агрегатор такси DiDi запустится ещё в 20 городах России

16 марта сервис DiDi открыл регистрацию водителей в 20 городах Центрального и Южного регионов, Поволжья, Урала и Сибири; на сегодняшний день количество зарегистрированных водителей уже превысило первоначально поставленную цель, сообщили RB.RU в DiDi.

«Одна из ключевых задач DiDi в России – развитие сервиса в городах, обладающих высоким потенциалом для повышения мобильности жителей и улучшения условий городских перевозок, включая безопасность. Мы нацелены на устойчивый рост в России и уверены, что наши технологические решения и прочные партнёрские отношения с таксопарками и водителями помогут нам достичь целей, которые мы поставили на этот год», — заявил Даниил Петин, операционный директор DiDi в России. 

С сегодняшнего дня сервисом DiDi смогут воспользоваться жители Уфы, Красноярска, Воронежа, Перми, Краснодара, Саратова, Тюмени, Астрахани, Кирова, Ставрополя, Иваново, Смоленска, Калуги, Орла, Костромы, Стерлитамака, Новороссийска, Энгельса, Старого Оскола и Майкопа.

В компании также сообщили, что не планируют останавливаться: DiDi намерен продолжать расширять присутствие в России, но не уточнил, в каких городах. Однако на сайте компании размещена информация о грядущем запуске в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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Фото на обложке: monticello / Depositphotos.

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