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На DiDi пожаловались в ФАС из-за демпинга и компенсаций водителям

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила жалоба на китайский агрегатор такси DiDi. Конкурент DiDi, такси «Максим», заявил о недобросовестной конкуренции: китайский сервис искусственно занижает цены в регионах, доплачивая при этом водителям. В DiDI обвинения называют «беспочвенными».

На DiDi пожаловались в ФАС из-за демпинга и компенсаций водителям

Заявление в ФАС было подано 17 мая директором управляющей организации сервиса заказа такси «Максим» Максимом Шушариным от лица двух филиалов:  ООО «Максим-Курск» и ООО «Максим-Казань», сообщает «Коммерсантъ». Регулятор подтвердил изданию получение обращения.

Шушарин обвиняет DiDi в недобросовестной конкуренции: по его мнению, китайский сервис занижает цены на поездки в регионах и доплачивает компенсации водителям-партнёрам. По мнению топ-менеджера, подобные действия противоречат рыночным механизмам ценообразования и могут привести к «устранению конкуренции на рынке услуг агрегаторов легкового такси». «Максим» просит ФАС запретить DiDi демпинговать и выплачивать компенсации.

В DiDi жалобу назвали безосновательной: представитель компании заявила «Коммерсанту», что компания «строго следует законодательству РФ и принципам честной конкуренции». Ценовую политику и доплаты водителям в DiDi назвали стандартными.

Для установления цены применяются технологии прогнозирования спроса, а водителей компания привлекает в том числе за счет самой низкой комиссии на рынке, пояснили в DiDi. Программы вознаграждения водителей там называют стандартными.

Солидарны с позицией «Максим» и в Gett: генеральный директор Gett в России Алексей Сморгонский заявил RB.RU, что компания «разделяет позицию коллег и придерживается принципов добросовестного поведения всех участников рынка». Топ-менеджер добавил, что компания ощутила эффект от действий DiDi в Казани и собирается изучить ситуацию, чтобы определиться с необходимостью подачи аналогичного заявления в ФАС.

Эксперты называют шансы «Максим» добиться положительного решения по жалобе минимальными. По мнению главы центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислава Швагеруса, ещё 5 лет назад «ценовые войны» в такси не вызывали реакции со стороны ФАС.

Это мировая практика всех агрегаторов такси, к ней прибегал и сам «Максим». Теперь он предлагает ФАС запретить демпинг для всего рынка.

Швагерус добавил «Ведомостям», что обращение «Максим» может говорить об отсутствии ресурсов на компенсации у сервиса.

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Фото на обложке: rafapress / Shutterstock.

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