Рекрутеры назвали самые «сложные» вакансии уходящего года

Рекрутеры назвали вакансии, на которые было сложнее всего найти подходящих специалистов в этом году. Примечательно, что часть работодателей, принявших участие в исследовании, сказали, что им было сложно найти сотрудников, работа которых подразумевает обязательное присутствие в офисе.

Исследование о сложности в поиске подходящих кандидатов на различные специальности провели аналитики TalentTech. В нем приняли участие 536 работодателей – представителей малого, среднего и крупного бизнесов из разных отраслей экономики.

Сложнее всего в этом году было закрыть вакансии IT-специалистов. На проблемы с поиском подходящих кандидатов по этому направлению пожаловались 33% респондентов. Чаще всего они упоминали Java-разработчиков и специалистов по созданию мобильных приложений.

На втором месте – вакансии специалистов по продажам. О том, что таких сотрудников было сложно найти, рассказали 24% работодателей. Трудности с поиском наблюдались как в B2C, таки в B2B-сегменте.

Также в список самых «сложных» вакансий попали:

линейный и производственный персонал (21%);

руководители (14%);

инженеры и технологи (14%);

маркетологи (9%);

аналитики (8%).

5% работодателей отметили, что к числу сложных относятся любые вакансии, в которых обязательным требованием является присутствие в офисе, подчеркнули авторы исследования.

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