Федеральный бюджет 2022 года стал одним из самых дефицитных в российской истории

Бюджет Российской Федерации по итогам 2022 года стал одним из самых дефицитных в новейшей истории государства. Потрачено было на 3,3 трлн рублей больше, чем заработано – по оценке главы Минфина дефицит составил 2,3% ВВП.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил дефицит федерального бюджета по итогам 2022 года в 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Данные об исполнении бюджета являются предварительными, уточнил он на заседании правительства.

Несмотря на то, что государство заработало на 2,8 трлн рублей больше, чем планировало, бюджет все равно оказался дефицитным. При доходах в 28 трлн рублей расходы превысили 31 трлн рублей. Повысить доходы бюджета удалось благодаря высоким ценам на энергоносители и росту поступлений от продажи нефти и газа.

Бюджет РФ по итогам 2022 года стал одним из самых дефицитных в новейшей российской истории. Больше, чем в прошлом году, дефицит бюджета был только в 2020 году, когда мир переживал пандемию COVID-19, а страны вводили различные, неблагоприятно сказывающиеся на экономике ограничения.

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