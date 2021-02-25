В Москве пройдет конференция в сфере рекламы и маркетинга Digital Brand Day 2021

Евгения Хрисанфова
24 марта в «Цифровом деловом пространстве» пройдет конференция Digital Brand Day 2021, посвященная новым рекламным и маркетинговым технологиям. Все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию на сайте мероприятия и в соцсетях.
В Москве пройдет конференция в сфере рекламы и маркетинга Digital Brand Day 2021Евгения Хрисанфова
Темой конференции станет «Digital в моменте». Приглашенные специалисты обсудят:
- ситуацию на рынке рекламы и маркетинга;
- опыт 2020 года;
- новые технологии и бизнес-модели;
- кейсы рекламных и маркетинговых коммуникаций и многое другое.
В качестве спикеров выступят:
- Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope;
- Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хауса «Газпром-медиа»;
- Владислав Крейнин, старший вице-президент по маркетингу и коммуникациям «Сбера»;
- Юлия Конева, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона»;
- Виолета Родионова, директор управления рисками в области рекламы и медиа Deloitte, и другие топ-менеджеры.
Подробности программы, условия участия, ссылки на трансляции и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock
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