24 марта в «Цифровом деловом пространстве» пройдет конференция Digital Brand Day 2021, посвященная новым рекламным и маркетинговым технологиям. Все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию на сайте мероприятия и в соцсетях.

В Москве пройдет конференция в сфере рекламы и маркетинга Digital Brand Day 2021