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В Москве пройдет конференция в сфере рекламы и маркетинга Digital Brand Day 2021

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

24 марта в «Цифровом деловом пространстве» пройдет конференция Digital Brand Day 2021, посвященная новым рекламным и маркетинговым технологиям. Все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию на сайте мероприятия и в соцсетях.

В Москве пройдет конференция в сфере рекламы и маркетинга Digital Brand Day 2021

Темой конференции станет «Digital в моменте». Приглашенные специалисты обсудят:

  • ситуацию на рынке рекламы и маркетинга;
  • опыт 2020 года;
  • новые технологии и бизнес-модели;
  • кейсы рекламных и маркетинговых коммуникаций и многое другое.

В качестве спикеров выступят:

  • Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope;
  • Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хауса «Газпром-медиа»;
  • Владислав Крейнин, старший вице-президент по маркетингу и коммуникациям «Сбера»;
  • Юлия Конева, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона»;
  • Виолета Родионова, директор управления рисками в области рекламы и медиа Deloitte, и другие топ-менеджеры.

Подробности программы, условия участия, ссылки на трансляции и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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