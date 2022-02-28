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В Москве пройдет бизнес-конференция Digital Brand Day 2022

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

23 марта состоится конференция Digital Brand Day. Design of short & long term solutions для брендов и рекламного бизнеса, на которой обсудят актуальные темы и инновационные решения в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Мероприятие пройдет в гибридном формате. Организатор — «Русбренд». 

В Москве пройдет бизнес-конференция Digital Brand Day 2022

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Главные темы Digital Brand Day 2022:

  • Digital — диджитал (интернет-среда);
  • Digital first — диджитал на первом месте;
  • AdTech и MarTech — рекламные и маркетинговые технологии;
  • E-commerce — электронная коммерция;
  • Data & research — данные и анализ;
  • Influence marketing  — инфлюенс-маркетинг (маркетинг влияния);
  • Content marketing — контент-маркетинг;
  • Talent management — управление талантами;
  • Outdoor — наружная реклама.

Среди спикеров — директора по маркетингу, топ-менеджеры крупнейших рекламных групп и технологических платформ, исследователи и селлеры.

«Если в прошлом году индустриальное внимание было направлено на развитие экосистем, новые источники монетизации и анализ текущих цифровых трансформаций, то этот год ставит перед маркетологами все больше вопросов о том, как учитывать в стратегиях развития продуктов все разнообразие, которое дает digital-среда, и при этом сохранить целостность бренда и коммуникации с потребителем. 

Свежие дизайн-решения востребованы индустрией рекламы на всех уровнях. Не прекращается дискурс об эффективности растущей доли digital в медиамиксе, качественном сочетании его с традиционными медиаканалами, о том, так ли оправдана маркетинговая стратегия digital first. По-прежнему всех без исключения интересуют изменения в сборе и анализе цифровых данных, а также новые возможности в AdTech и MarTech», — сказали организаторы. 

Пленарная часть конференции пройдет только в офлайн-формате и не будет доступна в прямой трансляции в день проведения мероприятия. Подробная информация и регистрация — на сайте.  

Фото на обложке: Fotosr52 / Shutterstock

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