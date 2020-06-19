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Конференция по цифровым маркетинговым и рекламным коммуникациям пройдет онлайн

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

23 июня состоится вторая часть конференции Digital Brand Day 2020 — The Energy of Action, организованная Ассоциацией производителей фирменных торговых марок «Русбренд» и AdIndex при участии Mediascope и «Национального Рекламного Альянса».

Конференция по цифровым маркетинговым и рекламным коммуникациям пройдет онлайн

На конференции обсудят:

  • способы помочь бизнесу не потерять позиции; 
  • сохранение и укрепление отношений с аудиторией;
  • возможности, которые открывает кризисный для рынка период.

Трансляция будет проходить одновременно на нескольких площадках:

●   на AdIndex.ru и официальном сайте DBD20;

●   в официальной сети конференции «ВКонтакте» в сообществе «ВКонтакте для бизнеса» и в официальном аккаунте «AdIndex ВКонтакте»;

●   новости, интервью, трансляции также будут доступны в AdIndex в Telegram.


Спикеры и участники конференции смогут воспользоваться мобильной платформой для виртуального общения. Доступ к платформе получат пользователи, прошедшие регистрацию на сайте конференции.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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