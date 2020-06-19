Конференция по цифровым маркетинговым и рекламным коммуникациям пройдет онлайн

23 июня состоится вторая часть конференции Digital Brand Day 2020 — The Energy of Action, организованная Ассоциацией производителей фирменных торговых марок «Русбренд» и AdIndex при участии Mediascope и «Национального Рекламного Альянса».

На конференции обсудят:

способы помочь бизнесу не потерять позиции;

сохранение и укрепление отношений с аудиторией;

возможности, которые открывает кризисный для рынка период.

Трансляция будет проходить одновременно на нескольких площадках:

● на AdIndex.ru и официальном сайте DBD20;

● в официальной сети конференции «ВКонтакте» в сообществе «ВКонтакте для бизнеса» и в официальном аккаунте «AdIndex ВКонтакте»;

● новости, интервью, трансляции также будут доступны в AdIndex в Telegram.

Спикеры и участники конференции смогут воспользоваться мобильной платформой для виртуального общения. Доступ к платформе получат пользователи, прошедшие регистрацию на сайте конференции.