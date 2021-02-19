Участники «Цифрового прорыва» создали корпоративный портал для банка

Команда Digital cats разработала корпоративный портал, с помощью которого сотрудники «Газпромбанка» смогут предлагать свои идеи по улучшению бизнес-процессов и обмениваться опытом. Проект уже готов к тестированию.

В рамках конкурса «Цифровой прорыв» прошло несколько соревнований, среди которых — онлайн-хакатон с задачей от «Газпромбанка». Компании был нужен корпоративный портал с опросами, возможностью группировать их по темам и визуализировать результаты. Другие требования: функция ограничения аудитории опросов отдельными подразделениями или всей компанией, элементы геймификации, средства для мотивации сотрудников.

Согласно описанию кейса, победители могли попасть на стажировку в компанию или доработать решение до стадии MVP и запустить пилот. Задачу успешно выполнила команда Digital Cats, и теперь ее проект будет протестирован в банке.

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