30 ноября состоится онлайн-конференция на тему «Цифровая трансформация городов. Какие IT-решения можно и нужно внедрять на принципах ГЧП?». Эксперты обсудят вопросы, связанные с взаимодействием бизнеса и государства при внедрении технологий. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться.

Конференция по цифровой трансформации городов пройдет онлайн