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Конференция по цифровой трансформации городов пройдет онлайн

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

30 ноября состоится онлайн-конференция на тему «Цифровая трансформация городов. Какие IT-решения можно и нужно внедрять на принципах ГЧП?». Эксперты обсудят вопросы, связанные с взаимодействием бизнеса и государства при внедрении технологий. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться.

Конференция по цифровой трансформации городов пройдет онлайн

Среди тем конференции:

  • в каких случаях необходимо сотрудничество бизнеса и государства;
  • где нужно использовать другие методы работы;
  • какие условия сотрудничества есть у IT-компаний и другие.

В качестве спикеров выступят:

  • Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «Вымпелком»;
  • Анна Багинская, управляющий директор, руководитель Центра ГЧП Сбербанка;
  • Алексей Федотов, директор по взаимодействию с государственными органами и стратегическим отношениям «Яндекса»;
  • Георгий Пчелинцев, партнер российской практики в области ИС, ИТ и телекоммуникаций Dentons;
  • Елена Семенова, координатор проекта «Умный город» Минстроя России, заместитель директора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России»
  • Надежда Кострюкова, руководитель Центра развития инвестиций и ГЧП в цифровой экономике ФГБУ НИИ «ВОСХОД».

Модератором встречи станет Максим Ткаченко, исполнительный директор Национального Центра ГЧП. Подробности и регистрация доступны по ссылке.

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса.

Фото на обложке: 4045 / Shutterstock

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