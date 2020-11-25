Конференция по цифровой трансформации городов пройдет онлайн

Евгения Хрисанфова
30 ноября состоится онлайн-конференция на тему «Цифровая трансформация городов. Какие IT-решения можно и нужно внедрять на принципах ГЧП?». Эксперты обсудят вопросы, связанные с взаимодействием бизнеса и государства при внедрении технологий. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться.
Конференция по цифровой трансформации городов пройдет онлайнЕвгения Хрисанфова
Среди тем конференции:
- в каких случаях необходимо сотрудничество бизнеса и государства;
- где нужно использовать другие методы работы;
- какие условия сотрудничества есть у IT-компаний и другие.
В качестве спикеров выступят:
- Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «Вымпелком»;
- Анна Багинская, управляющий директор, руководитель Центра ГЧП Сбербанка;
- Алексей Федотов, директор по взаимодействию с государственными органами и стратегическим отношениям «Яндекса»;
- Георгий Пчелинцев, партнер российской практики в области ИС, ИТ и телекоммуникаций Dentons;
- Елена Семенова, координатор проекта «Умный город» Минстроя России, заместитель директора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России»
- Надежда Кострюкова, руководитель Центра развития инвестиций и ГЧП в цифровой экономике ФГБУ НИИ «ВОСХОД».
Модератором встречи станет Максим Ткаченко, исполнительный директор Национального Центра ГЧП. Подробности и регистрация доступны по ссылке.
В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса.
Фото на обложке: 4045 / Shutterstock
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